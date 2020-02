I carabinieri della stazione di Chiari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Picchia la compagna e la madre: arrestato dai carabinieri

L’anno scorso era stato allontanato dalla casa dell’anziana madre. Ovviamente dopo essere stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Aveva lasciato l’abitazione insieme alla compagna e per un periodo avevano dormito un po’ ovunque. Un fatto che evidenzia una situazione di disagio. Da poche settimane l’uomo viveva con la donna in una casa comunale a Pontoglio. E qualche giorno fa ha mandato all’ospedale la compagna. I carabinieri sono intervenuti e questa volta lo hanno portato dietro le sbarre.

