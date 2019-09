Piantagione di cannabis in casa, arrestato

Piantagione di cannabis in casa, arrestato un 59enne a San Gervasio Bresciano. I Carabinieri hanno scoperto la piantagione di cannabis sul balcone dell’abitazione. I militari di Pontevico dopo un sopralluogo hanno trovato ben 17 piante di cannabis, tutta la strumentazione necessaria per la coltivazione, l’essicamento e il confezionamento. Inoltre hanno rinvenuto 87 grammi di marijuana già confezionata e pronta per lo spaccio e 24 spinelli pronti per essere fumati.

Dopo la direttissima il Giudice ha convalidato l’arresto.