Persona anziana truffata a Castrezzato da un finto poliziotto. E’ successo ieri pomeriggio, sono state allertate le Forze dell’ordine, ma l’invito è di prestare la massima attenzione.

E’ successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì, a Castrezzato. Una persona travestita da poliziotto e una seconda con casacca da operaio, con la scusa di un banale controllo si sono fatti aprire la porta di casa da una persona anziana, circuendola e rubandole i gioielli di famiglia e il denaro. Immediatamente sono state avvisate le Forze dell’ordine.

Non è la prima volta che succede: purtroppo nell’ultimo periodo sono diversi i malviventi che si prendono gioco di anziani i n casa da soli utilizzando lo stratagemma di una divisa, di un finto controllo o di una fuga di gas.

L’appuntamento per la prevenzione

Il Comune di Castrezzato, e in particolare i Servizi Sociali, in collaborazione con l’associazione “Non solo pensionati”, presenta “Fermiamo i ladri dei sogni”, spettacolo di approfondimento per la tematica della truffa. L’appuntamento è per mercoledì, alle 15.30, all’oratorio.

L’invito

L’invito è di prestare la massima attenzione e, nel dubbio, chiamare immediatamente i carabinieri.

