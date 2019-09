Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso, grande spavento a Offlaga.

E’ accaduto poco fa in via Fe’ d’Ostiani in paese, quando un 86enne a bordo di una Peugeot stava transitando in direzione del centro. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando la curva ed è finito dritto nel fosso. Per lui è scattato subito il codice rosso e sul posto sono intervenuti ambulanza e Carabinieri per effettuare i rilievi del caso. I soccorritori, una volta constatato che l’anziano aveva riportato solo qualche lieve lesione, l’hanno trasportato in codice verde all’ospedale per gli accertamenti.

