I Carabinieri della Stazione di Roncadelle, hanno effettuato un servizio antidroga a Castel Mella durante il quale hanno fermato un pensionato 65nne mentre cedeva una bustina contenente cocaina ad un 21nne del luogo. Dalla successiva perquisizione personale del pensionato, i militari hanno rinvenuto 3 confezioni in cellophane contenenti 5 grammi di cocaina. Inoltre, all’interno dell’auto in uso al 65enne, i militari hanno rinvenuto un manganello. Le operazioni sono state estese all’abitazione dell’uomo dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente per complessivi 40 grammi circa, denaro contante per un importo di 1.700 euro (ritenuto provento dell’attività di spaccio) e materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ed una revolver calibro 38 Special con la matricola abrasa.

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di arma clandestina, porto di armi od oggetti atti ad offendere e spaccio di stupefacente. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto.

