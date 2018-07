Sono finiti in manette tre colombiani, veri e propri pendolari del furto, che agivano in tutto il nord Italia, compreso il bresciano, utilizzando un metodo inusuale.

A darne notizia La Martesana.

Un metodo “innovativo”

La banda agiva in un modo piuttosto anticonvenzionale. Indossavano parrucche e portavano con sé bustine di zucchero e vasetti di yogurt. Una volta individuata la vittima, solitamente un anziano che usciva da un istituto di credito, la avvicinavano e la sporcavano. Poi, con la scusa di pulirlo, lo derubavano di tutto quello che aveva.

I colpi

Sicuramente sono stati attribuiti alla banda tre colpi, uno a Lissone, in Brianza, uno a Brescia e uno a Vercelli. Ma gli investigatori ipotizzano che potrebbero aver commesso numerosi altri reati.

Pendolari del furto

Non è stato facile rintracciare R.G. V.E. nato in Colombia nel 1960, M.R. M.L., nata in Colombia nel 1959 e G.A. E.R., nato in Colombia nel 1974. I tre continuavano a cambiare domicilio. Ma a seguito di una serie di indagini la Polizia di Stato di Cremona è riuscita a individuare un parcheggio di Pioltello come punto di partenza per le loro scorribande. Da qui partivano e si spostavano per tutto il Nord Italia per derubare gli anziani.

