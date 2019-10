Pedone investito a Montichiari e aggressioni a Brescia. Nottata abbastanza movimentata per i soccorritori di turno in Provincia SIRENE DI NOTTE

Codice rosso a Montichiari alle 6.35 per un investimento pedone. E’ successo in via Industriale, ma fortunatamente nessuno si è ferito gravemente come invece sembrava inizalmente. Sul posto sono intervenute ambulanza e auto medica da Brescia, che hanno medicato la 62enne investita e si sono diretti in ospedale. Allerata anche la Polizia stradale per i rilievi e la dinamica del caso.

Le due aggressioni

Entrambe le aggressioni di questa notte si sono verificate in città a Brescia. La prima è avvenuta alle 23.25 in un esercizio pubblico di via Flero. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice giallo e sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce bianca e la Polizia di Stato. A essere portato in ospedale un 62enne. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, le sue condizioni non sarebbero gravi.

La seconda aggressione in codice giallo è avvenuta sempre in via Flero, ma in strada. A essere portato in ospedale con alcune lesioni da codice giallo è stato un 21enne, socorso dai volontari di Flero. La Polizia di Stato è intervenuta per ricostruire quanto accaduto e per le indagini del caso.

Malori e caduti

Alle 22.05 l’ambulanza dei volontari di Pontoglio è intervenuta proprio a Palazzolo in un impianto sportivo di via Gavazzino per un 22enne che è caduto al suolo e si è ferito. E’ stato trasportato in codice verde al Sant’Anna, segno che non si è fatto nulla di grave, per fortuna.

Alle 22.36 una 37enne si è sentita male all’improvviso mentre si trovava in un esercizio pubblico di Gambara, in via Campo Fiera. E’ stata soccorsa in codice verde e portata all’ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso. Malore anche a Sirmione alle 23.05. Un uomo di 55 anni si è sentito male mentre si trovava all’interno di un locale in Colombare ed è scattato il codice giallo. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Calvisano che l’ha soccorso e portato al nosocomio di Desenzano in codice giallo.

