Pedone investito a Gussago: soccorsi in azione. Sono giunte due autombulanze e un’auto medica in via Sale.

Codice rosso a Gussago. La chiamata, da via Sale 2, è partita in codice rosso (come riportato da Areu, agenzia regionale emergenza urgenza). Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’auto medica oltre alle Forze dell’ordine. Ancora non si conosce la dinamica dei fatti e l’identità dei coinvolti.

