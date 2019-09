Due bambini investiti a Comezzano-Cizzago: decollati due elisoccorsi. L’incidente è avvenuto alle 18.03 in via Piamarta. Sul posto anche i soccorritori di Dello e Orzinuovi.

Aggiornamento delle 19

I due bambini, residenti in paese, stavano attraversando la strada e sono stati travolti da un’auto guidata da un altro concittadino che si è subito fermato sul posto. Le loro condizioni sono da subito apparse preoccupanti e sono stati trasportati in elicottero. Sicuramente riportano fratture agli arti inferiori. L’automobilista è invece illeso.

Sul posto anche la Polizia stradale di Chiari per i rilievi.

Bambini investiti a Comezzano-Cizzago

Il codice rosso è scattato alle 18.03 in via Piamarta, a Comezzano-Cizzago. Due bambini di 10 anni sono stati investiti e stando ai primi dati forniti da Areu (l’Azienda regionale emergenza urgenza) sembrererebbe si trovino in gravi condizioni. Sul posto sono in arrivo l’elisoccorso di Sondrio e di Milano, l’auto medica e le ambulanze da Dello e Orzinuovi. Allertata anche la Polstrada per i rilievi del caso.

