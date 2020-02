Tutta la comunità ha partecipato commossa alle esequie di Fausto Parola, 97 anni, celebrate questo pomeriggio nella parrocchiale del paese.

Fausto Parola

Fausto Parola è stato un uomo di spicco nella comunità pavonese: in politica ha rivestito il ruolo di primo cittadino per dieci anni, è stato uno storico locale di grande pregio, ha collaborato alla stesura del l’Enciclopedia bresciana, la sua grande intelligenza e desiderio di mettersi al servizio del prossimo lo hanno reso un punto di riferimento non solo in paese, ma anche in provincia. “Ha dato tanto di sè stesso per il bene degli altri – ha incalzato il parroco don Lorenzo Boldrini – Ha centrato tutto sulla sua solida fede”. A fine funzione non sono mancati i ringraziamenti della famiglia. “Grazie a tutti quelli che ci hanno manifestato vicinanza e affetto”. Anche il sindaco Mariateresa Vivaldini ha voluto sottolineare il grande peso politico e umano di Parola: un uomo che si è sempre speso per la propria comunità.

TORNA ALLA HOME PAGE