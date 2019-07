Il Beach Rock Festival si è confermato uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con punte di un migliaio di persone

Beach Rock Festival

Si è concluso lunedì sera il Beach Rock Festival, organizzato nel piazzale antistante gli impianti sportivi. Una festa per tutti, ma sopratutto per i pavonesi. Ideata come una manifestazione per il paese, dove giovani, famiglie e bambini possono trascorrere tempo insieme grazie ad un intrattenimento variegato adatto a tutte le età. Tanta musica, dalle esibizioni dal vivo ai dj set, un ricco menù e area bimbi con gonfiabili e sabbia: il successo è stato assicurato. La manifestazione, che ha visto scendere in campo quasi 80 volontari, è il frutto della sinergia di diverse forze: associazione Girotondo, Avis, Parrocchia e Amministrazione comunale. “Il nostro intento è regalare quattro giorni di festa agli abitanti di Pavone: qui possono divertirsi e rilassarsi senza bisogno di spostarsi dal paese”, ha spiegato Mariateresa Vivaldini, primo cittadino. Inoltre tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza esclusivamente sul territorio pavonese.

