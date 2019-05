La tradizionale festa ha regalato un pomeriggio di intrattenimento all’insegna del divertimento e del gusto, adatto a grandi e piccini

Madonna dello Spasimo: una festa per tutti

Questo pomeriggio, al parco don Tone, la Pro Loco ha organizzato due eventi dedicati alla comunitá che si inseriscono nei festeggiamenti per la Madonna dello Spasimo. Prima una gara di cani domestici: 9 fedeli amici dell’uomo hanno sfilato come veri campioni accompagnati dai loro padroni. Onore ai vincitori i meticci Doroty, prima classificata, Daisy, seconda, e Idefix, terzo, accompagnati dalle padrone Elisa Priori e Sara Moretti. E’ seguita una gara di torte per tutti i gusti, dalle crostate ai tiramisù. Ha vinto una crostata glassata, ma la cuoca è rimasta anonima, come vuole il regolamento di gara. “Questi eventi sono pensati per non perdere il senso della tradizione e della comunità- ha spiegato Maria Teresa Morandi – La festa della Madonna dello Spasimo è sempre molto seguita e si è confermata un evento dedicato a tutti”