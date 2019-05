Sono stati celebrati oggi i funerali del 27enne morto lunedì in un incidente stradale

A Pavone chiesa gremita per l’addio a Omar

Ad attendere l’arrivo della salma di Omar Mouhassine, il 27enne che lunedì ha perso la vita in uno schianto in scooter contro un mezzo agricolo, c’erano gli amici volontari di Protezione Civile di diversi gruppi comunali della Bassa bresciana con i loro labari, uniti a quelli dell’Avis Provinciale Brescia, dove da poco era diventato donatore di sangue, e della sezione comunale di Pavone.

L’omelia

Durante l’omelia don Lorenzo, ha ripercorso il percorso di fede che Omar ha portato avanti con determinazione e coraggio, con amore e per amore, al fine di condividere una vita con Giulia, nella fede cristiana, ma ha raccontato anche della sua vita spesa nel volontariato in generale.

La chiesa gremita non ha chiuso le sue porte così da permettere agli amici che in essa non hanno trovato posto di assistere all’estremo saluto.

Al termine della funzione mentre il feretro del giovane usciva dalla parrocchiale i presenti lo hanno salutato con un forte applauso prima dell’avvio del corteo al cimitero locale.

