Pauroso scontro a Comezzano Cizzago: grave un centauro. L’incidente si è verificato poco prima delle 19 sulla rudiana.

Pauroso scontro a Comezzano Cizzago

È successo poco prima delle 19. Un’auto che si stava immettendo sul Provinciale 20, la rudiana, ha travolto un uomo in moto. Il centauro è stato scaraventato al suolo. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Sul posto sono arrivati i volontari dell’ambulanza di Trenzano e l’auto medica di Orzinuovi. Le condizioni del 48enne finito al suolo sono da subito sembrate gravi ed è stato trasportato al Civile sempre in codice rosso, mentre il conducente della macchina è rimasto illeso. Secondo i primi accertamenti, il centauro avrebbe riportato una brutta frattura a un arto inferiore. Nel frattempo, in attesa della Polizia stradale di Iseo, il traffico è stato controllato da un volontario.

