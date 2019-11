Pauroso schianto tra Desenzano e Lonato sulla ss11

Pauroso schianto tra Desenzano e Lonato sulla ss1. L’incidente è avvenuto alle 7. Due auto si sono scontrate ed è scattato il codice rosso.

Due automobili si sono scontrate ed è immediatamnte scattato il codice rosso. E’ successo tra Desenzano e Lonato dle Garda, sulla strada statale 11, alle 7. Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Calvisano e di Salò con due ambulanze e un’auto medica. Allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. A restare feriti sono stati un 38enne, una 79enne e un 81enne. Sono stati soccorsi in codice giallo e verde e sono diretti in ospedale.

