Pauroso ribaltamento ad Asola: nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte due persone, padre e figlia.

Paura ad Asola

E’ successo verso le 12.45, in via Giovanni da Asola. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Municipale: secondo le prime ricostruzioni l’auto, sulla quale viaggiavano le due persone, è finita fuori strada e si è schiantata contro il muretto di un’abitazione, ribaltandosi. Una scena spaventosa, che ha allarmato il quartiere cittadino. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto: due ambulanze e l’elisoccorso da Brescia, che ha caricato M.P. (il padre della ragazza, che potrebbe aver accusato un malore mentre guidava) e lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni appaiono gravi. Quasi illesa ma spaventata la figlia, che ora si trova con la madre.

Sul posto, in supporto, anche i Vigili del Fuoco.

