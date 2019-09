Pauroso incidente sulla 45bis a Bassano: coinvolto un mezzo pesante. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso alle 17.05.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 17.05 dalla Statale 45bis: un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della rotonda fra la statale e la Sp11 a Bassano Bresciano. Sul posto, in codice rosso, si stanno precipitando un’ambulanza e un’auto medica provenienti da Brescia. Allertata anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sarebbero rimaste coinvolte due persone. Si segnalano possibili rallentamenti causati dall’incidente. Seguiranno aggiornamenti.

