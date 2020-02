Pauroso incidente a Cologne. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: lo scontro si è verificato tra due auto intorno alle 5.

Pauroso incidente a Cologne

Il silenzio della notte è stato rotto dalle sirene. A Cologne si è verificato un pauroso incidente. E’ successo intorno alle 5, sulla variante della Sp17 che collega con Palazzolo. Lo scontro è avvenuto tra due auto. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Nell’incidente sono coinvolti tre uomini di 50, 54 e 65 anni. Sono arrivate le ambulanze e i soccorsi, ma anche l’Asst della Franciacorta e la Polizia Stradale. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

