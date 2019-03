Pauroso incendio a Chiari, dove un cascinale in via Belve è stato lambito da fiamme e fumo. Le operazioni per domare il rogo sono in corso.

Pauroso incendio

Il fatto è avvenuto poco fa. I Vigili del Fuoco di Chiari sono stati allertati per un incendio scoppiato in un cascinale, in via Belve. La causa non è ancora stata chiarita, quello che è certo e che le fiamme hanno iniziato a divorare la casa, creando una densa colonna di fumo. Fortunatamente, sembra che nessuno sia rimasto bloccato all’interno dell’abitazione. Il fuoco ha comunque creato diversi danni, divorando anche un’auto parcheggiata nel garage.

L’incendio sembra essere stato circoscritto solo a metà del cascinale, abitato da due famiglie.

Le operazioni

Sul posto quattro unità dei Vigili del Fuoco di Chiari, Palazzolo e Orzinuovi, attualmente all’opera per cercare di domare le fiamme: spente quelle del garage, le operazioni si sono concentrate sul tetto. In arrivo anche i rinforzi da Brescia.

