Pauroso frontale a Pontoglio: è codice rosso in via Urago. Nello scontro fra auto sembra siano rimaste ferite due persone.

Traffico in tilt

A causa dell’incidente il traffico è rimasto bloccato e chi arriva da Pontoglio sta girando verso Chiari o tornando indietro, mentre chi arriva da Urago è in coda. La strada è bloccata e ci sono rallentamenti per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

Aggiornamento delle 18.30

Una Ford Fiesta e una Citroen C5 si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo via Urago, in territorio di Pontoglio. A bordo della prima, che stava procedendo verso Urago, c’erano padre e figlio, mentre sulla seconda (che percorreva la carreggiata in senso opposto) c’era solo il conducente. Per fortuna il codice dell’emergenza è diventato giallo e sembra che i tre feriti non abbiano riportato lesioni gravi. Soccorritori e carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire la dimanima dell’incidente e medicare i coinvolti.

Codice rosso a Pontoglio. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 18. Il frontale è avvenuto in via Urago e nello scontro tra le due auto, secondo Areu (l’Azienda regionale emergenza urgenza), sono rimaste coinvolte due persone. Sul posto si sono precipitate le ambulanze, i Vigili del fuoco di Palazzolo e i carabinieri. Essendo questa una zona molto trafficata e trattandosi dell’ora di punta, potrebbero esserci ripercussioni sul traffico. Si consigliano strade alternative.

Seguiranno aggiornamenti

