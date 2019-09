Paurosa carambola a Roccafranca sulla Sp72. L’incidente si è verificato poco prima delle 17. Sul posto anche i pompieri per liberare le persone dalle lamiere.

Paurosa carambola a Roccafranca

Codice rosso a Roccafranca. Sulla Sp72 si è verificato uno scontro tra più auto in via Clarense. E’ successo poco prima delle 17. Sul posto, oltre ai soccorritori, si sono precipitati anche i Vigili del fuoco volontari di Chiari che si stanno occupando di liberare le persone dalle lamiere. E’ stato allertato anche l’elicottero. Tre sono i veicoli coinvolti nel sinistro: uno che procedeva da Orzinuovi verso Chiari, in un sorpasso ha coinvolto le altre macchine. Una vettura si è completamente ribaltata. A bordo c’erano persone anziane che sono state trasportate, anche per precauzione in elicottero, ma non sembrerebbero in pericolo di vita.

Traffico

La strada è bloccata e il traffico è congestionato. Già alla rotonda che collega Comezzano, Rudiano e Roccafranca, conosciuta come “Le oche” è consigliato prendere altre strade per raggiungere Orzinuovi.

