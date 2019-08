Paurosa caduta da cavallo: elisoccorso a Manerbio in località Campostrini. Un fantino di 56 anni stava gareggiando quando è rovinato al suolo. E’ stato elitrasportato in ospedale in gravi condizioni.

Aggiornamento: grave un fantino 56enne

Stava partecipando a una gara nazionale di equitazione nell’impianto sportivo ai Campostrini, a Manerbio, quando per qualche motivo ancora da acclarare è rovinato violentemente al suolo, battendo la testa. Il fantino di Bergamo ha perso conoscenza e subito è stato soccorso dai presenti e dai volontari giunti prima in ambulanza e auto medica e poi con l’elisoccorso di Bergamo. E’ stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto, per le indagini, anche i carabinieri di Manerbio.

Paurosa caduta da cavallo: elisoccorso a Manerbio

Una persona è caduta da cavallo e le sue condizioni, stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda reigionale emergenza urgenza, sarebbero gravi.

Sul posto, in un impianto sportivo di località Campostrini a Manerbio, si stanno precipitando i soccorritori con ambulanza e auto medica, l’elisoccorso decollato dall’ospedale di Bergamo e i carabinieri della Compagnia di Verolanuova. Al momento non si conoscono ancora le generalità della persona rimasta ferita, né la dinamica di quanto accaduto.

