Attimi di paura sulle strade bresciane, sono diversi gli incidenti che hanno tenuto occupati i soccorritori: tra questi un 40enne che si è ribaltato nelle campagne di Manerbio.

Paura sulle strade

Le prime sirene sono risuonate a Lograto, dove alle 19 un 23enne è rimasto coinvolto nello scontro fra due automobili. Allertatati dai testimoni, sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Azzurra di Travagliato e dei volontari di Bornato, che hanno trasferito il ragazzo in ospedale in codice giallo: sul posto anche la Polizia Stradale. Apprensione anche per un 40enne coinvolto in un ribaltamento a Manerbio, in via Cigole: la gravità del sinistro (le ambulanza erano state chiamate in codice rosso) è fortunatamente scemata e l’uomo è stato ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale locale con ferite serie, ma non in pericolo.

Alle 3.10 un secondo ribaltamento è avvenuto a Pian Camuno, in via Leopardi, ma sembra che il 26enne alla guida del mezzo non abbia riportato gravi contusioni: infatti non c’è stato bisogno del trasporto. Infine a Brescia, verso le 5 del mattino, un 32enne si è schiantato contro un ostacolo in via Pietro Nenni, finendo poi in ospedale con lievi ferite.

