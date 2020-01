Paura per una donna finita fuori strada ad Adro. Ha perso il controllo del veicolo e si è ritrovata con l’auto in fondo alla scarpatina che separa l’asfalto dai campi.

Paura per una donna finita fuori strada tra Capriolo e Adro

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 8.20 dalla provinciale che collega Capriolo con Adro. Una 26enne ha perso il controllo della sua Fiat 500 ed è finita nella scarpatina che separa la carreggiata dal campo a bordo strada. La missione dei soccorsi, stando ai dati forniti da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) è scattata in codice rosso, ma una volta giunti sul posto i volontari hanno constatato che la donna non aveva riportato lesioni gravi fortunatamente.

Sul posto, per i rilievi dell’incidente, i carabinieri del Radiomobile di Chiari, mentre per recuperare il veicolo è stato allertato il Soccorso Stradale Aci Consoli di Capriolo. Si segnalano possibili rallentamenti per permettere le operazioni di recupero e rilievo, mentre la 26enne è stata portata in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

