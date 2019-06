Paura per un malore in strada a Roccafranca: in via Santissimi Gervasio e Protasio sono intervenute l’ambulanza e l’auto medica.

Aggiornamento delle 12

A sentirsi male è stato un uomo di 45 anni di origini straniere. E’ stato soccorso e portato in ospedale in codice verde, segno che le sue condizioni non erano gravi come invece era sembrato all’inizio. A causare il malore sembra sia stato il caldo.

Paura per un malore in strada a Roccafranca

Una persone si è sentita male in strada ed è scattato il codice rosso. In via Santissimi Gervasio e Protasio sono intervenute l’ambulanza da Orzinuovi e l’auto medica. Non si conoscono ancora le generalità della persona che ha accusato il malore, ma sembra che, dalle prime informazioni dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) sia grave.

