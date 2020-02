Paura per un incidente in via Milano a Chiari. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso intorno alle 15.30.

L’incidente si è verificato in via Milano verso le 15.30, sulla strada che collega con Urago d’Oglio e con la bergamasca (alla rotonda). La chiamata ai soccorsi è scattata con la massima urgenza in codice rosso, ma fortunatamente è subito rientrata in verde. Il sinistro si è verificato tra un’auto e uno scooter. E’ rimasto coinvolto un uomo di 62 anni, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto l’ambulanza e l’automedica, ma anche la Polizia Stradale.

