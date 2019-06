Paura per una ciclista investito a Pompiano: la donna di 63anni è rovinata a suolo sulla statale 235 nei pressi dell’oratorio del paese.

Aggiornamento delle 14.50

Fortunatamente la donna, una 63enne che stava procedendo lungo la statale in bicicletta, non sembra aver riportato lesioni gravi. I soccorritori sono ancora sul posto, ma la missione si è trasformata in codice giallo.

Paura per un ciclista investito a Pompiano

E’ successo alle 14.10 circa a Pompiano, sulla statale 235, poco distante dal campo sportivo dell’oratorio. Una persona, di cui ancora al momento non si conoscono le generalità, è rovinata al suolo dopo essere stata investita mentre era a bordo della sua bicicletta. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso, perché inizialmente le sue condizioni parevano gravi. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’auto medica, che hanno soccorso il ciclista. La missione è ancora in corso e sul posto si sta dirigendo anche la Polizia Stradale per i rilievi.

