Violenza in provincia, fioccano le aggressioni e gli incidenti su tutto il territorio.

Le aggressioni

Alle 21.42 un 44enne è stato aggredito a Quizano d’oglio, in piazza Garibaldi, è trasportato all’ospedale di Manerbio con ferite lievi. Paura anche a Lunezzane, dove alle 21.13 la vittima è stato un 29enne, coinvolto in un evento violento in via Martin Luther King, e per tre 25enne di Brescia, finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti in piazzale Arnaldo, nel cuore della città, verso le 2.30. Altre tre persone di cui non sono note le generalità sono state le vittime di una aggressione a Erbusco, in via Rovato, dove alle 4.21 si sono recati anche i carabinieri: per fortuna, però, sembra che la situazione non fosse grave e nessuno è stato trasportato in ospedale.

Gli incidenti

Paura anche sulle strade a cominciare da Palazzolo sull’Oglio, dove verso l’1 e 42 un 23enne si è ribaltato a bordo della sua auto sulla provinciale 70. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono fiondati la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza da Adro: per fortuna il ragazzo è salvo. Ferito e contuso è stato portato al nosocomio di Chiari in codice giallo. Attimi di apprensione anche a Brescia per una 27enne schiantatasi contro un ostacolo sulla 45bis e finita in ospedale in codice giallo e per 6 persone tra i 16 e i 25 anni a Berzo Demo, coinvolte in un incidente a bordo del mezzo su cui viaggiavano, ma non in serie condizioni.

