Paura a Rovato: chiamato l’elisoccorso per un incidente. La chiamata è scattata in codice giallo poco prima delle 15, ma è comunque stato allertato in mezzo aereo.

Paura a Rovato

Incidente a Rovato, sulla strada provinciale 16. L’incidente si è verificato poco prima delle 15 in località San Giorgio. Nonostante la chiamata ai soccorsi in codice giallo è immediatamente stato allertato anche l’elisoccorso oltre all’ambulanza e ai Vigili del fuoco. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è coinvolto un uomo di 75 anni che si trovava a bordo di un’Ape. Si tratta di un tamponamento tra il tre ruote e un furgoncino. L’autista dell’Ape verrà trasportato in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia.

