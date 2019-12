Paura a Manerbio oggi (domenica) alle 12.45.

Paura alla Cascina Campostrini di Sotto

Paura ma non sembra essere nulla di grave. Stando a quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) una ragazza di 15 anni sarebbe caduta da cavallo. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, segno delle non preoccupanti condizioni.

Situazione simile ma non certo così grave a quella accaduta nel mese di agosto.

https://bresciasettegiorni.it/cronaca/paurosa-caduta-da-cavallo-elisoccorso-a-manerbio/

TORNA ALLA HOMEPAGE