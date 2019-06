Paura a Dello per un infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro

Paura a Dello per un infortunio sul lavoro. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 in un’azienda di via San Zenone tra Boldeniga e Dello. Secondo le prime ricostruzioni un uomo di 45 anni sarebbe stato “investito” da un muletto. Subito sono partiti i soccorsi in codice giallo: l’uomo avrebbe riportato alcune fratture ed è stato trasportato poi al Pronto Soccorso.

TORNA ALLA HOME PAGE