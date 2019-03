Incidente a Dello in tarda mattinata, alle 11.48.

Incidente

Alle 11.48 è avvenuto un incidente da codice rosso a Dello in via Belvedere, all’altezza della Conad: una moto e un’auto si sono scontrate.

Sembra che lo scontro sia avvenuto al momento in cui l’auto stava voltando a sinistra, diretta in direzione Dello. Il conducente della moto a sbattere contro il guard rail finendo pochi metri più in là.

Alla guida dell’auto, una Skoda, c’era un 51enne di Azzano di origini indiane.

Soccorsi

L’uomo in motocicletta, 41enne di Flero, è cosciente e non è in pericolo di vita ma ha rischiato grosso e rimane in codice rosso; forse a salvarlo è stato il casco. Ha un trauma alla spalla e alla gamba destra e sarà portato al Civile per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono accorse in codice rosso l’ambulanza dei volontari di Trenzano, una seconda ambulanza e un’automedica da Brescia.

