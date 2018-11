Passione travolgente nel parcheggio del cimitero, coppia di giovani sorpresa e multata dai carabinieri.

Passione travolgente, multati due giovani nel parcheggio del cimitero

Sono stati “sorpresi” in un momento di passione nel parcheggio del cimitero verso l’ora di pranzo. Questo quello che è accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio del camposanto di Verolanuova, dove due giovani, in preda ai bollenti spiriti, si sono fermati con la macchina nel posteggio e si sono lasciati andare a delle effusioni. Ma non è passato molto tempo prima che venissero sorpresi da una pattuglia dei carabinieri del posto. I militari, infatti, hanno fatto velocemente rivestire i due e li hanno sanzionati per atti osceni in luogo pubblico.