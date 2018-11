Passata di cera per il vecchio stabile dell’oratorio di Manerbio. Ma il cantiere per quello nuovo partirà lo stesso?

Prima la pulizia dei locali e poi una perizia per capire se la struttura possa avere una nuova vita. Nei giorni scorsi il Gruppo Alpini, i confratelli della Compagnia del Santissimo Sacramento e i volontari della parrocchia sono stati coinvolti per risistemare gli ambienti dell’oratorio che a suo tempo erano adibiti a scuola media, aule di catechismo e, anni più tardi, ai corsi serali Acli. Lo sgombero e la possibile ristrutturazione dello stabile risalente al dopoguerra fa pensare che il cantiere per il nuovo oratorio non partirà o, almeno, non come da progetto.

