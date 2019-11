Palazzolo torna all’unità pastorale con don Paolo Salvadori che da parroco dalla parrocchia di Santa Maria Assunta e Sacro Cuore è diventato ufficialmente parroco anche di San Paolo in San Rocco e San Giuseppe.

Questo pomeriggio le comunità di San Paolo in San Rocco e San Giuseppe Artigiano in Comunione con le comunità di Santa Maria Assunta e Sacro Cuore hanno accolto don Paolo Salvadori e la sua squadra. Don Paolo, attuale parroco dalla parrocchia di Santa Maria e Sacro Cuore è diventato ufficialmente parroco anche di San Paolo in San Rocco e San Giuseppe. Da questo momento quindi Palazzolo torna all’unità pastorale dopo oltre cinquant’anni. Con don Paolo sono stati accolti i vicari parrocchiali don Gianluigi Moretti, don Giovanni Pollini e don Giovanni Bonetti e i collaboratori parrocchiali mons. Rosario Verzeletti e don Alessandro Gennari.

Sabato 23

Oggi alle 15.30 la chiesa di San Rocco ha accolto i nuovi sacerdoti alla presenza del Consiglio pastorale di San Giuseppe e San Rocco. Dopo il saluto delle autorità il corteo si è diretto alla chiesa di San Paolo in San Rocco dove si è svolta la Messa. Per l’atto ufficiale era presente il vicario del Vescovo don Mario Bonomi. Presente anche il sindaco Gabriele Zanni che ha prima della cerimonia ha dichiarato che i cambiamenti che interessano le parrocchie verso l’unità pastorale avranno delle ripercussioni sicuramente positive su tutta la comunità di Palazzolo.

Domenica 24

Domani invece, domenica 24 novembre, alle 16.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano si terrà la Messa di ringraziamento per tutte le parrocchie dell’erigenda Unità pastorale.

