Paese senz’acqua: serve un nuovo pozzo. Da mesi a Leno i cittadini del centro lamentano la scarsità di acqua dai rubinetti che crea non pochi disagi. Passata l’estate e la siccità i problemi continuano a permanere. Alla base una difficoltà di approvvigionamento del pozzo, l’unico in paese, che non riesce a soddisfare la crescente richiesta. Per questo le abitazioni rimangono con i rubinetti a secco.

Per l’Amministrazione comunale la soluzione è la realizzazione di un nuovo pozzo.

