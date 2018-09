La manette sono scattate ai polsi di padre e figli colti sul fatto dai carabinieri mentre stavano svaligiando un veicolo a Montirone

L’arresto di padre e figli

L’intervento è stato fatto dai Carabinieri della stazione di San Zeno Naviglio che hanno arrestato padre e due figli, rispettivamente di trentanove, venti e diciassette anni, per furto aggravato su autovettura. I militari, impiegati in normale servizio preventivo in uniforme, nel transitare per Montirone hanno intravisto i tre soggetti, già noti per i loro precedenti in materia di reati predatori, armeggiare nei pressi di un furgone. Insospettiti dalle loro movenze, i militari sono intervenuti per sottoporli a controllo e hanno potuto constatare che i tre avevano forzato la serratura del veicolo e avevano appena asportato una borsa contenenti attrezzi da lavoro. I tre, alla vista dei militari, hanno cercato di scappare, ma senza successo. La refurtiva è stata recuperata e successivamente restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, hanno trascorso la notte in camera di sicurezza (il minore è stato affidato ad una casa di accoglienza di Brescia) in attesa del processo per direttissima in cui il giudice ha convalidato gli arresti.