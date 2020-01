Ospitaletto piange Germana Pedretti, scomparsa a 47 anni. La donna ha combattuto anni contro una grave malattia.

Ospitaletto piange Germana Pedretti, scomparsa a 47 anni

Un cancro al seno ha strappato Germana Adele Pedretti dall’affetto dei suoi cari.

Annunciano oggi, mercoledì 8 gennaio, la sua scomparsa il marito Sebastiano Franzoni, le figlie Giulia e Martina, il papà Giovanni, il cognato Gabriele con Simona e la figlia Sofia, i suoceri e tutti i parenti.

Al dolore delle famiglie si aggiunge quello dei colleghi, dei numerosi amici e di tutta la comunità ospitalettese.

La veglia e i funerali

La veglia di preghiera si terrà domani, giovedì 9, alle 17 alla Domus Funeraria Remondina di Rovato, mentre i funerali avranno luogo venerdì alle 14.30 nella Parrocchia di Ospitaletto.

Opere di bene

Per volere di Germana è stato richiesto di non inviare fiori, ma devolvere in opere di bene.

TORNA ALL’HOMEPAGE