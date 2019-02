Orzivecchi piange l’ex sindaco Gianpietro Paderno, venuto a mancare mercoledì a causa di una malattia.

E’ stato sindaco dal 1980 al 1991, Paderno, e si è spento nella notte tra martedì e giovedì scorso a causa di una malattia che l’ha provato con il tempo a 78 anni. Una vita, la sua, che non è certamente stata facile e segnata dalle perdite come quella del figlio Michele, di soli 28 anni, e della moglie Alba. Ma che l’ha spinto sempre di più a impegnarsi per il prossimo, tanto che la sua dedizione per la politica in paese viene ancora ricordata con stima e affetto.

Lascia i figli Stefano e Chiara, e il nipote Marco, attuale sindaco, e tanti amici e parenti a cui mancherà. I funerali si svolgeranno venerdì, domani, alle 14.30 in chiesa parrocchiale.

