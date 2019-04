Questa sera la comunità di Orzivecchi ha celebrato la Via Crucis per le vie del paese. Decine di figuranti hanno sfilato in costume inscenando la Passione di Cristo.

La celebrazione

Il corteo è partito dal cortile dell’oratorio per poi dirigersi in campagna; in seguito è confluito alle scuole elementari e infine in chiesa. Le strade del paese sono state addobbate dai fedeli con file interminabili di lumini.

Il lavoro dei volontari ha sbalordito la cittadinanza. Abiti, accessori, musiche e scenografie hanno allestito uno scenario perfetto. Lungo in cammino, a partire dalle vicende del Vangelo sono state condivise alcune riflessioni sulle sofferenze della contemporaneità.

“Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa celebrazione – ha detto don Giuseppe Albini – Grazie ai volontari che lavorano sempre in silenzio e grazie, ovviamente, ai nostri ragazzi”.

TORNA ALLA HOME