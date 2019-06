Questa sera si è tenuto il Palio delle Contrade di Orzivecchi.

La gara

La competizione ha avuto luogo all’oratorio, sotto gli occhi dei giurati e della cittadinanza assiepata ad assistere.

S.Giulia, Cascina Colombara, Martinengo e Ontini hanno aperto la serata sfilando per il campo da calcio. Le quattro contendenti hanno stupito i presenti impiegando numerosi effetti scenici: qualcuno aveva al seguito i carri, qualcun altro gli animali, altri ancora eleganti travestimenti d’epoca.

Il premio per le migliori decorazioni, hanno annunciato don Giuseppe Albini e il sindaco Gianluigi Sturla, è andato a S. Giulia. La contrada rossa ha dominato la gara per tutta la prima parte della serata. Alla fine, però, sono stati i campioni in carica Ontini a spuntarla. I ragazzi blu, capitanati dal capo contrada Marco Menni, non hanno trattenuto l’euforia.

