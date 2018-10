Ieri sera a Orzinuovi è stata presentata la lista per il candidato presidente della Provincia di Brescia per il centro destra Giorgio Bontempi.

Orzinuovi: presentazione lista candidato presidente Giorgio Bontempi

Bontempi sta girando tutti i principali centri abitati della provincia per raccogliere le visioni da parte dei vari consiglieri comunali e amministratori che avranno poi anche il diritto di voto, che sarà il 31 ottobre.

Ieri sera ha presenziato quindi a questo evento organizzato a Orzinuovi, nella Rocca San Giorgio. A partecipare anche un buon numero di amministratori locali. Sicuramente Bontempi si è espresso a favore nel garantire una maggiore autonomia alla provincia, quindi la possibilità di riuscire, anche in virtù del grado di potenziamento che è stato appunto attuato durante la scorsa legislatura a livello nazionale delle competenze provinciali, cercherà prima di tutto garantire alla provincia di Brscia, una delle più ampie e importanti d’Italia, una maggiore quantità di risorse e soprattutto più competenze da far tornare in capo all’organo provinciale.