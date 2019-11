Orzinuovi piange Simona Poli, volontaria dal cuore grande.

Orzinuovi piange Simona, volontaria dal cuore grande

E’ venuta a mancare a soli 47 anni a causa di una malattia incurabile. Si tratta di Simona Poli, residente in città e molto attiva nel tessuto sociale come volontaria negli Angeli Azzurri e per quanto riguarda gli animali in difficoltà. La donna è venuta a mancare stamattina dopo una dura lotta contro il cancro, un fulmine a ciel sereno che ha straziato i cuori di tutti. E’ ancora da stabilire la data del funerale.

TORNA ALLA HOME