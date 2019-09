Orzinuovi e i paracadutisti bresciani danno l’ultimo saluto ad Aristide Regazzi, 78 anni.

Addio al padre dei paracadutisti bresciani

Un uomo d’altri tempi con il senso del dovere e la passione per il paracadutismo, tanto da formare una sezione insieme ad alcuni amici appassionati che dura ancora oggi. E’ venuto a mancare giovedì, a 78 anni, tornano a volare fra le nuvole che tanto amava e nelle quali resterà per sempre, vegliando i suoi paracadutisti. Una storia di passione. la sua, che inizia da quando era molto giovane. Prima col servizio alla Brigata, poi quando ha dato vita alla fondazione, tenendo la presidenza negli anni ’70. Fino a qualche anno fa lo si vedeva ancora nella zona di lancio. Un vuoto, quello lasciato da lui, che difficilmente verrà colmato.

Il ricordo dell’assocazione Paracadutisti d’Italia sezione Brescia

“Aristide classe 1941 è mancato alla sua famiglia e alla nostra – hanno detto commossi – Ha prestato servizio in Brigata e successivamente è stato uno dei padri fondatori della nostra sezione. Per 5 anni è stato presidente di questa, dal 1970 al 1975., ed in seguito è stato consigliere. Molto apprezzato per l’assidua presenza in sezione come in zona lancio, infatti Aristide aveva da pochissimi anni sospeso l’attività aviolancistica. Ha lasciato un grande vuoto e noi lo ricordiamo commossi”.