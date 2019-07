E’ venuto a mancare a seguito della lotta contro una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Orzinuovi piange ora il dottor Angelo Luigi Saurgnani, medico chirurgo molto conosciuto sul territorio anche per il suo impegno in politica come consigliere comunale.

I funerali lunedì mattina

“Gigi”, così era conosciuto l’uomo, di 82 anni, ha lasciato, oltre ad una comunità in lutto, anche una famiglia distrutta, la moglie Marisa, le figlie Clelia, Ilaria, Daniela e i nipoti, le sorelle, i generi. Il funerale verrà celebrato lunedì alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di Orzinuovi, partendo dalle 9.45 dalla Casa del Commiato Passeri Roberta.

