La comunità di Orzinuovi si è riunita per dare l’ultimo saluto al paracadutista Aristide Regazzi.

La funzione

I paracadutisti di Orzinuovi, schierati accanto al feretro, hanno portato a Regazzi il loro rispettoso saluto. Tra i banchi, a capo chino, sedevano i parenti e gli amici di sempre.

“Per noi della Brigata ogni lancio è un allenamento all’ultimo volo, quello verso Dio – ha detto don Paolo Svanera, arrivato da Brescia – Adesso, ad Aristide non serve più nemmeno il paracadute: è libero dagli ostacoli della vita terrena, libero di volare in Cielo una volta per sempre”.

