Opere pubbliche ad Azzano Mella: sotto i ferri il cimitero, strade e scuole.

Opere pubbliche ad Azzano Mella

Cimitero, strade, asilo e altri interventi per migliorare il territorio: di opere pubbliche quest’anno se ne vedranno parecchie. Dopo l’approvazione in autunno del bilancio stabilmente riequilibrato, un passaggio importante nella procedura di risanamento delle casse che aveva sbloccato la situazione di stallo in cui si trovava il Comune dalla dichiarazione di dissesto finanziario, finalmente in paese si potrà «mettere mano agli attrezzi». Polemica invece dalla minoranza sul Bilancio di previsione: “stiamo migliorando o andando incontro a un peggioramento?”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 22 marzo.

TORNA ALLA HOME PAGE