L’imprenditore Flavio Prandelli finisce in manette. Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la città.

Operazione Leonessa: Flavio Prandelli in manette

Si è conclusa nei giorni scorsi l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e della Polizia di Stato «Leonessa» che ha scoperchiato un vaso di Pandora che nessuno si immaginava. In Lombardia e non solo, con un focus attento sul bresciano, dove sono state recise le radici della Stidda, organizzazione mafiosa siciliana. E nella rete è finito anche lui, Prandelli, uno dei «marchi» orceani per quanto riguarda la ridistribuzione delle bevande.

