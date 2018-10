Maxi operazione antidroga dei Carabinieri di Breno e Clusone che hanno sequestrato 12 chili di eroina, 10 di marijuana,1 di cocaina, 70 mila euro in contanti.

Arrestate nove persone.

Le indagini

L’operazione, coordinata nelle fasi successive agli arresti dalla Procura della Repubblica di Brescia, ha consentito di disarticolare e assicurare alla giustizia i componenti di un sodalizio criminale dedito al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti che dalla bergamasca venivano veicolati in Valle Camonica per poi alimentare le locali piazze di spaccio. Nel mirino dei Carabinieri è finito un cittadino albanese 44enne, residente sul lago d’Iseo. Da qualche giorno gli inquirenti ne stavano monitorando i movimenti fino a quando, nella nottata di sabato, hanno fatto scattare il blitz.

Colti sul fatto

L’uomo si è incontrato nella zona industriale di Pian Camuno con tre connazionali, due provenienti dalla provincia di Bergamo, il terzo da Milano. Nel corso di tale incontro il 44enne albanese ha ricevuto un pacco contenente 1 chilo di cocaina e si è allontanato a piedi verso altri uomini, italiani, che lo stavano attendendo poco distante.

In quel momento i Carabinieri di Breno e Clusone sono intervenuti fermando tutti i presenti. I militari hanno recuperato la cocaina che era stata appena ricevuta da uno dei due acquirenti italiani (un cittadino 71 enne di Pisogne con precedenti penali), mentre il complice è stato trovato in possesso di una borsa contenente 41.000 euro in contanti, destinati al pusher quale controvalore dello stupefacente. Arrestati anche i primi tre albanesi che avevano svolto l’incarico di “corriere”. La perquisizione della loro auto consentiva di sequestrare circa 26mila euro in contanti, nascosti in un vano, ricavato sotto il bracciolo anteriore del mezzo.

Controlli nelle abitazioni

Dopo il rinvenimento della droga e dei soldi, i militari – su disposizione della Procura della Repubblica di Brescia – hanno esteso la loro attività di ricerca nelle abitazioni dei 5 fermati, due dei quali risultati essere padre e figlio (rispettivamente di 69 e 44 anni con piccoli pregiudizi di polizia), con origini albanesi, residenti in provincia di Bergamo.

All’interno della loro casa i carabinieri hanno trovato una vera e propria “raffineria” della droga, con tanto di pressa idraulica, macchina per il sotto vuoto e materiale utile al confezionamento. Sotto il letto di una camera è stata recuperata una scatola avvolta da una coperta, all’interno della quale erano nascosti 12,5 Kg di eroina (valore commerciale all’ingrosso di circa 400mila euro), mezzo chilo di oppio e 50 grammi di cocaina.

L’esito positivo della perquisizione ha portato anche all’arresto della donna che era in casa e che si occupava della custodia dell’ingente quantitativo, risultata essere la moglie e madre dei due conviventi, fermati in precedenza a Pian Camuno.

Perquisizione del garage

Ricostruendo tutti i passaggi i Carabinieri hanno eseguito un’ultima perquisizione a Piancogno (BS) presso un garage risultato essere in uso al figlio del 71enne italiano al quale era stato ceduto il chilo di cocaina (si tratta di un 48 enne con a carico svariati precedenti per detenzione e spaccio di droga) e a un suo amico, incensurato 43 enne, all’interno del quale i militari hanno recuperato dei grossi sacchi in plastica, contenenti complessivamente 10 chili di marijuana.

Arresti

Dalle prime risultanze investigative sembrerebbe che lo stupefacente sequestrato fosse destinato a rifornire la Valle Camonica. Tutti e nove gli arrestati sono stati associati al carcere di Brescia.

In tutto sono state arrestate 9 persone, 5 albanesi e 4 italiani, questi ultimi residenti nella bassa Valle Camonica.

