Operaio 62enne precipita dal ponteggio in via Zanardelli a Verolanuova e viene trasportato alla Poliambulanza in codice giallo.

Operaio precipita dal ponteggio

Stava smontando il ponteggio, dopo aver ristrutturato un edificio in via Zanardelli a Verolanuova, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Protagonista, suo malgrado, un operaio di 62 anni che è andato a sbattere prima su un’autovettura in sosta e poi sull’asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi e l’uomo è stato trasportato alla Poliambulanza: il 62enne fortunatamente non è in pericolo di vita e non ha mai perso conoscenza.

